大陸女籃主將李夢有著「女版詹姆斯」的美譽，早前與WNBA華盛頓神秘隊（ Washington Mystics）簽下訓練營合約，前赴美國發展，不料事業重大突破之際，驚傳介入已婚前領隊張隆婚姻當第三者，更被張隆前妻趙蕾公開二人裸聊不雅照片作為證據，此事也牽連籃球明星姚明，掀起一陣熱議。

大陸國家女籃前領隊張隆的妻子18日在微博驚爆丈夫出軌，小三竟是大陸女籃國手、即將赴美加盟WNBA華盛頓神秘隊的李夢，她並曬出兩人視訊裸聊的截圖佐證，並指出丈夫與李夢在2022年初於上海集訓期間外遇被她發現。

前妻指出，丈夫向她承認是李夢多次主動發照片勾引，自己只是逢場作戲，為的是留住李夢為國家隊效力，同時身為球隊領隊必須為球員做思想工作，所以多次單獨到李夢房間談話。妻子認為丈夫說謊，因為丈夫婚前交往時就曾劈腿女同事，當時還下跪請求原諒。

如今面對丈夫再次偷腥，張隆妻子在微博發文抨擊：「你們二人，女方當第三者插足別人婚姻，男方拋妻棄子背信棄義，吃剩飯、穿破鞋我覺得噁心，渣男讓給妳，你們甚是般配！」她還大爆料公公、婆婆對於兒子出軌一事竟然歡天喜地，認為兒子攀上高枝，還幫忙出主意，勸她拿錢當補償款了事。

該起醜聞不但登上微博熱搜，還牽扯姚明，據了解，姚明身為大陸籃協主席，已開除了張隆，不過曾經有四萬網友向姚明喊話留人，讓姚明左右為難，甚至有人批評姚明不近情理，這把火也蔓延到了姚明頭上，讓他無辜躺槍。

事實上，28歲的李夢不但擁有甜美的長相，場上司職前鋒，因精湛的球技被譽為「女版詹姆斯」，深受球迷的喜愛。2022年女籃世界盃在澳洲雪梨舉行，李夢曾率中國隊以85：71淘汰勁敵法國，繼1994年後再次闖進4強，是女籃中的核心人物。