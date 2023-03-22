日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」是由已故創辦人喜多川強尼（本名喜多川擴）一手打造，雖然他已於2019年逝世，但他的影響力並未因此消失。日前才遭英媒《BBC》推出有關其的專題報導及紀錄片，曝光他的淫行。而今(22)日更有日媒開炮，取得前傑尼斯Jr.（未出道藝人）的性侵受害證詞。

日媒《週刊文春》過往也報導過的喜多川強尼惡行，因而被傑尼斯提起誹謗告訴，雖被法院認定其中「性虐待未成年人的指控」是真實，但仍無損喜多川強尼在公司的地位，直到他於 2019 年去世前，仍繼續擔任公司的社長。而近期《BBC》釋出有關喜多川強尼性侵未出道藝人相關紀錄片，引發外界熱議，而今日，《週刊文春》再以報導公開受害者的證詞。

The BBC's "Predator: The Secret Scandal of J-Pop" looks at the sexual abuse committed by Johnny Kitagawa (founder of Johnny & Associates) against young boys. The refusal to report negative entertainment stories is still a problem with much of the media. https://t.co/pqvJm3C1D0 pic.twitter.com/b2Nd7Xp5nn — J-Pop Project News (@JPopProjectNews) March 7, 2023

據日媒《週刊文春》報導，喜多川強尼打造出一個「集體宿舍」，除了喜多川外，還有許多未出道的傑尼斯少年在此居住，讓他方便接觸和控制旗下藝人。其中，受訪者表示雖然有的前輩們會說「不接受就沒工作」，但他們之中依然會傳遞「不被襲擊」的秘訣，諸如睡覺時系上3條腰帶，使褲子不容易被脫掉；若有連續3天都沒被喜多川指名的孩子，大家也會認為他「很安全」，並睡在一起；以及行動時避免落單，「大家洗澡也都是兩到三個人一起去洗。」

另外，還有位受訪者指出，自己當時13歲時，讓他遭遇喜多川的毒手，尤為誇張的是，當時受害者的雙親就在隔壁房睡覺，喜多川強尼卻強迫將性器塞入他的口中，讓他不禁淚訴：「我希望能忘記。」而該報導也提及有向傑尼斯確認證詞的真實性，不過截至目前，仍未收到傑尼斯的答覆。

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