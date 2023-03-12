基隆市長謝國樑近期因基隆捷運議題，頻頻跟中央槓上，對於基隆要支付捷運興建的53億元建設經費，他喊話「門都沒有」。對此，國民黨立委賴士葆狠酸內政部長林右昌自打臉，更砲轟蔡政府，指其執政時對地方補助看顏色、「厚綠薄藍」的雙標現象又出現了。

賴士葆今（12）日在臉書發文狠酸，林右昌在卸任基隆市長前，曾發文給中央政府，要求中央負擔有關基隆捷運的相關經費，但在接任內政部長後，卻要基隆市付53億的建設經費，還喊話要謝國樑多努力，根本是「林部長打臉林市長」，且這一巴掌還打的又腫又響。

賴士葆直言，這起事件再次證明，民進黨執政時對地方建設的補助是看顏色的，「厚綠薄藍」的雙標現象又出現了。

另外，國民黨新北市議員葉元之也痛批，林右昌為了選舉恩怨欺負基隆市民。他解釋，不同於台中或高雄等地的捷運是地方想自己蓋，基隆捷運的狀況比較類似桃園機場捷運、高鐵，是中央規劃興建，目的是為平衡城鄉差距，因此本就應該由中央出錢。