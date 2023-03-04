台中市北屯區3日深夜傳出1起持刀傷人案件，43歲游姓丈夫與43歲黃姓妻子疑因金錢借貸與感情問題引發爭執，丈夫憤而持短刀攻擊其妻，造成黃妻背部受傷，17歲女兒上前阻止手部也遭刺傷，母女送醫救治幸無大礙；警方將游男詢後依傷害罪嫌及家暴法移送偵辦。
此案發生於北屯區中港巷1處住宅，3日深夜，黃妻欲借證做借貸，而游夫不同意，加上近日游夫懷疑妻子感情生變，2人發生爭執，游夫氣憤之下，拿起工作用短刀攻擊妻子，造成黃妻背部遭畫傷、肢體多處擦挫傷，其女兒為了保護媽媽，上前阻止過程中手部也遭刺傷。2人雙雙送往慈濟醫院救治，幸無大礙。
警方3日晚間11時36分獲報到場處理，當時夫妻2人已無爭執，母女2人則受傷，警方將游夫以現行犯逮捕，詢後依傷害罪嫌及家暴法移送偵辦。
★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。