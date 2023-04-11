氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(11)日各地晴朗穩定；白天「暖如夏」、早晚仍微涼；各地區平地氣溫：北部16至29度，中部16至32度，南部17至34度，東部16至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(12)日西半部晴時多雲，東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；北台高溫微降，各地仍晝暖夜涼。週四、五(13、14日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」(週四、五北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右)，早晚仍微涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(15日)鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下週(16)日起至週二(18日)各地恢復晴朗穩定，又是3天白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。

吳德榮提及，最新(10日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，發展成颱風的機率仍維持10％左右。歐、美系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布仍顯示，姑且不論其是否成颱？皆無侵台疑慮。