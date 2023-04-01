男星陳零九2月宣布情斷交往10年的直播主呼呼（林芷瑩），震撼外界。而他與呼呼過去同時是事業上的夥伴，前年一起出席飲料店品牌「Nine Tea 九茶」開幕茶會，未料昨（31日）深夜陳零九、呼呼共同宣布退出九茶，拆夥的原因也曝光。

陳零九、呼呼31日晚間在各自的IG上傳同樣的黑底白字圖，寫著：「各位朋友大家好，本人已於日前退出Ninetea九茶運營，如有任何人士藉由九茶或本人名義去洽談相關商業合作，都與本人無關。」

呼呼宣布退出九茶。（圖／呼呼IG）

陳零九、呼呼共同發黑底白字文，與九茶進行切割。（圖／陳零九IG）

貼文雖不開放網友留言，但兩人還是收到大量的關心，對此呼呼在IG限時動態解釋：「希望大家不要誤會，我們會退出九茶是因為內部其他原因造成，其他一起經營的品牌都還是繼續走下去。」陳零九也轉發呼呼的動態，同意她的說法。

呼呼解釋退出的原因，陳零九隨後轉發該則動態。（圖／呼呼IG）

陳零九、呼呼當時為籌備九茶，與股東共6人投資400萬，花了近半年的時間準備，過程難免有爭執，但兩人都有共識，認為飲料好喝最重要。想不到開幕才2年，陳零九、呼呼便一起退出昔日愛的結晶「九茶」。