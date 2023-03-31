有些人分手後久久無法從上一段感情中釋懷，總是忍不住懷念過去，但有的人很快就能走出傷痛，並且和前任劃清關係，不再聯繫。《科技紫微網》運勢專欄指出，摩羯座、金牛座、天蠍座分手後不吃回頭草，且會變得特別絕情，就是希望自己能趕快放下這段感情。

▍摩羯座

摩羯座分手時的絕情狠心不是做給前任看的，而是做給自己。他們非常清楚分手後將會伴隨一系列的難過、失落、後悔，而他們卻最不願意對自己示弱。自己意志消沉、鬱鬱寡歡的樣子，會令他們坐立難安。如不做得絕情，會需要很長一段時間才能走出負面情緒、進入新生活。

▍金牛座

金牛座的脾氣其實很兩極，外人很難想像，交往時性格溫和，但分手後彷彿變了一個人。他們是那種可做到跟前任好聚好散、不吵不鬧的人，但多餘的柔情絕不會再給予。然而，越是絕情，也就代表越是在乎，甚至心裡還有怨氣存在。所以他們的冷淡就是用來說服自己早點放下這段感情。

▍天蠍座

愛恨分明的天蠍座在分手後很少會與前任藕斷絲連，但即便如此，天蠍座對前任的愛還會留存一段時間，就算還有愛又怎樣？和朋友聊到前任時，他們的嘴巴便會毫不留情，輕則吐槽對方缺點，重則放狠話罵前任，但這些言語只是用來掩飾他們的傷痛，自己也清楚知道早點放下才是最好的選擇。