不回應「芯費大戰」 費鴻泰連喊這四字

國民黨北市南松山、信義選區立委初選競爭激烈，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，互不相讓的態勢引發藍營支持者憂慮。費鴻泰今天上午在立法院受訪時，被問到「芯費大戰」頻重申自己不回應，「回應就是內鬥」，並做出合掌手勢，連喊2聲阿彌陀佛。

徐巧芯近日稱青年要從政不要來國民黨，她卻被質疑一路被國民黨栽培，最沒資格講這種話。費鴻泰對此表示，「沒有回應，還是一樣我絕不打內戰」，希望贏得2024總統大選，也希望全體贏得立法院過半。

「芯費大戰」太激烈，黨部向費鴻泰溝通，現任還是要做表率、不要內鬥，是否有委屈？費強調，還是一樣，不做回應，各位看官，大家慢慢觀賞，「我不回應，回應就是內鬥」，國民黨黨部會很尷尬、黨員會很失望，不打內戰，槍口一致對外，贏得勝利。他強調，選戰是高高興興快快樂樂的，他永遠跟自己在比，自己的承諾完成多少。

媒體追問，是否擔心徐巧芯像在市場那天，跑來吵著辯論？費鴻泰笑了一下，仍重申「不予回應」。

對於徐巧芯質疑初選制度不公，費鴻泰則說，這個制度不是他訂的，問問市黨部、中央黨部，他們會給各位完整的答案，「不是今年開始的，行之多年，也不是為我訂，也不是我訂的」，最後他做出合掌手勢連喊「不打內戰、不打內戰，阿彌陀佛、阿彌陀佛」。