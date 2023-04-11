台北捷運信義線東延段由於地質條件複雜，遇淺層泥沼的軟弱黏土及深層超硬岩盤，被稱為史上最困難的捷運工程，雖然工程進度延宕，但仍確定於2025年完工。台北市長蔣萬安10日視察東延段，同樣在場的國民黨台北市議員徐巧芯強調，在這段交通黑暗期當中，最辛苦的除了工程人員以外，就是在地中坡里的居民朋友，未來周邊地區的都市更新一定要盡快來做，讓老舊的社區發展起來，配合新的捷運路網，讓台北更新。

徐巧芯今(11日)在臉書發文表示，她10日跟市長蔣萬安、議長戴錫欽及議員們一起來看信義東延段目前的狀況。這是號稱三十年來最難做的捷運，但有了經驗以後，未來也可以提供給其他捷運路線當成參考。因為工程非常的艱難，預計要到114年完工，但通車後可以帶來很大的便利。

徐巧芯強調，過程中她也提出，這段交通黑暗期當中，最辛苦的除了工程人員以外，就是在地中坡里的居民朋友，然而目前捷運聯開宅討論未果，不少居民相當失望。未來周邊地區的都市更新一定要盡快來做，讓老舊的社區發展起來，配合新的捷運路網，讓台北更新。