南韓啦啦隊女神李多慧，宣布加盟樂天桃猿「樂天女孩（Rakuten Girls）」，本月14日將首次亮相獻出在中華職棒的首次應援，不過三連戰的啦啦隊班表中，卻見林襄卻都缺席，引起外界質疑是否上演「后不見后」的局面，對此，樂天桃猿也針對此事做出回應。

樂天女孩公布本周主場應援班表，只見南韓啦啦隊女神李多慧連三天都會現身球場應援，卻不見林襄的名字出現在名單內，根據《三立新聞網》報導，樂天桃猿表示指出樂天女孩班表三月初就排定，李多慧是事後才宣布加入，加上林襄那三天有工作在身，兩人才會無法同台亮相，球團經紀人透露林襄很喜歡李多慧，還準備鳳梨酥當作見面禮要送給對方，呼籲外界不需要多加揣測。

李多慧已於昨(10日)提早抵台，她也不忘在桃機拍照留念，順便和所有球迷搶先打招呼：「到台灣了」，只見她身穿白色緊身短版上衣，搭配藍色棉褲秀出纖細水蛇腰，更不忘對著鏡頭比出愛心手勢，立刻融化一票粉絲的心，樂天桃猿也轉發此則PO文寫道：「這禮拜我們一起嗨吧，歡迎李多慧」。

李多慧抵台後，在團隊帶領下大啖珍珠奶茶和小籠包，除了品嚐台灣美食，她表示最期待的就是跟樂天女孩們練舞，還為此在這個月惡補中文，希望能給大家留下良好印象，人氣相當旺的她，來台前就接到數十家廠商洽詢合作，對於粉絲好奇是否薪資相當可觀?她表示不是球員沒有簽約金，而薪資方面計算與韓國相同，都是按照出場次數為基準，但也大方透露「台灣的薪水酬勞比在韓國高一些」。