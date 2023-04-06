台中市靜宜大學二年級林姓女大學生驚傳失蹤9天，家人焦急報警協尋，台中市刑大與清水分局報請檢察官指揮偵辦，並調閱其入出境記錄，確認林女已於3月30日搭乘長榮航空BR67飛抵泰國目前警方透過刑事局駐泰國聯絡官，調閱監視器清查林女入境時接觸的人士，循線追查行蹤。

警方指出，林女當天身穿黑服，戴口罩，曾徒步行經台灣大道與英才路，究竟是與何人接觸？為何出現該地，該轄區警方協助調閱監視器，逐一追查林女30當天最後與何人接觸。

警方調查顯示，林女出國前有申辦一支行動電話門號，警方根據這支新的手機號碼，調閱通話訊息顯示，最後關機時間為3月30日上午8時許，也就是離開出境前，基地台位置是在桃園市大園區航站南路一帶。

警方調閱入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往泰國出境，目前報請檢察官指揮偵辦，不排除林女被人蛇集團帶出境，目前清查可疑對象，進一步釐清案情。