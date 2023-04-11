啦啦隊女神林襄人紅是非多，前陣子深陷負面聲浪，導致心情低落不已，好在適時調適心情已經走出低潮，對此，AV導演圤智雨反問酸民：「林襄做錯了什麼？」更不忘舉王力宏為例，強調：「完美的人設不存在」。

圤智雨PO文劈頭就問：「你爲什麼討厭林襄？你爲什麼討厭壯壯?你爲什麼討厭林彤？」並列舉各種可能的理由反問酸民：「他們做錯了什麼？」接著指出所謂的黑粉「70%是假帳號，20%是所謂的被風向影響，剩下的10%是專業酸民」，直指這些人專門用東湊西湊的理論誤導網友，加上網友都是不會去找真相的懶人，造成的傷害就這樣出現。

圤智雨表示這篇PO文出爐後，肯定會被嗆再炒作新聞，對此，他強調負面留言才是好的養分，若沒有反對聲浪，虛構出來的完美形象不免讓人質疑其真實性?指出身為人類就有瑕疵，完美的人設通常不存在，否則「王力宏為什麼會翻車」，他表示可以有討厭人的權利，但要有查明真相的責任，而非只是因為新聞標題或風向造成誤導。

圤智雨接著將矛頭對準陳沂，指出對方最大問題就是「抓片段言論討厭一個人」，至於她是否反擊應戰，完全憑對方知名度決定，忍不住反諷：「身為一個法律系的學生，不斷章取義不是應該的嗎」，他強調如果自己做錯很願意道歉，但從未看過陳沂真心道歉，即便真的有過，不解網友是否願意買單?最後忍不住感概：「當黑粉不是不可以，而是可以專業一點嗎」。