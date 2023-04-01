清明連假開始，民眾安排掃墓與出遊活動，各地都傳出塞車狀況。台中市政府交通局表示，清明連假首日，車流明顯增加，市區整體交通狀況良好，因應國道交流道周邊路段、百貨商圈、公墓納骨塔附近道路易發生塞車狀況，建議民眾出門前利用「台中交通網」APP查詢即時路況，避開周邊塞車路段。

交通局指出，檢視以往清明節連假交通狀況，連假期間豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰區等區域的公墓及納骨塔周邊道路易發生塞車狀況，建議市民朋友搭乘公車前往。

交通局長葉昭甫說，清明連假首日，國1大雅至豐原北上及后里至彰化南下，國3大雅至中港系統、龍井至彰化系統及霧峰至南投服務區南下，台74快官及霧峰匝道轉國3方向等多處路段有車多壅塞狀況，建議出遊要走國1北上的民眾改走台74接國4，南下往彰化、南投則改走台1、台63、台74等省道，避開壅塞路段，節省旅行時間。

台中交通網APP能查詢路況，避開周邊塞車區域，也提供停車場資訊查詢服務。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

葉昭甫表示，民眾開車上路前，可先行下載交通局提供的「台中交通網」APP，從中查詢路況、避開周邊路段，及早因應車水馬龍的交通攻略。另，除可查詢路況外，還提供台中市熱門商圈景點周邊停車場資訊查詢服務，讓民眾停車更方便。