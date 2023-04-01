網聚摸走相機轉賣 警約面交逮偷機賊

台北市中正第一分局忠孝西路派出所於日前接獲報案，民眾表示女兒因熱衷COSPLAY，特地邀請一群同好至家中研究如何拍照，事後發現相機竟不翼而飛，趕緊向派出所報案，員警立即展開追查，火速逮獲在二手平臺轉賣的陳姓犯嫌，全案詢後依竊盜罪移送偵辦。

警方調查，被害人趙姓女同學因喜歡看動漫和漫畫，結識一群同為COSPLAY的愛好者，日前為研究各個角色拍照技巧，邀請COSPLAY同好來家裡聚會，一個星期後想拿出相機拍照時，才發現自己相機遭竊。經網友建議，終於在二手相機販售平臺「DC VIEW」發現與自己遭竊相同型號的相機，經進一步比對包裝盒編號，確認為自己的相機，遂向警方報案。忠西所員警獲報後，立即佯稱買家相約面交，警方表明身分查證後，陳嫌才坦承因一時貪小便宜，在聚會時趁其他網友忙著拍照時摸走相機。

中正第一分局呼籲，切勿抱持僥倖心態以身試法，民眾貴重財物應隨身保管，不要隨意邀請陌生人至家中，避免宵小趁虛而入，蒙受損失。