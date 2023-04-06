「2023北海岸時尚藝術季」時裝秀將於8日在淡水漁人碼頭遊艇碼頭展開，邀請有「針織女王」美譽的服裝設計師潘怡良跨界統籌，活動當天時尚市集自下午3時至6時不間斷，還有遊艇參觀、歌手任賢齊開唱等一系列活動。

漁業處表示，時尚市集涵蓋美食、酒精飲料、洗顏用品、果醬、手搖飲、生活用品、潮流小物等各式商品，市集入口處更展示保時捷名車供欣賞合照，此外，樂壇人氣新星陳華及胡恂舞將於下午4點20分開唱，民眾在市集開放的同時也能到遊艇碼頭進入遊艇參觀拍照。

今年北海岸時尚藝術季時裝秀晚間6時30分由Tashion舞團街舞表演及輔大織品服裝學院學生設計師作品拉開序幕，最後以「台北時裝週-潘怡良品牌秀」作為壓軸，展出潘怡良設計師以「海洋之心」為創作主題結合全球知名兩大NFT IP「無聊猿」（BAYC）及「克隆人」（CLONE X）的最新2023秋冬時裝。

由名造型師鄭俊賢老師帶領台北城市科技大學學生打造造型，以及名模王心恬領軍模特兒群演繹作品，開場更將邀請任賢齊開場走秀。活動現場邀請藝人唐美雲、李康生，黃姵嘉、李千娜、光良以及高英軒、潘君倫等600多位貴賓參加。

漁業處表示，民眾可選擇自行開車並將車輛停放至淡水漁人碼頭收費停車場，共有340個車位，也可從淡水捷運站搭乘紅26公車至淡水魚市站並沿觀海路往後哨方向步行約5分鐘即可到達會場，8日下午1時起亦有淡水捷運站至活動會場免費接駁車（每40分鐘一班）供民眾搭乘，欲參與活動民眾可至淡水捷運站公車站第一月台，依現場工作人員指示候車。