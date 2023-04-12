人氣主播鴨子（左起）、寶兒、君君、潘怡良、Up直播執行長葉冠義、媛熙現身服裝秀。（Up直播提供）

Up直播近年持續展現產業領頭氣勢，不斷開拓各式跨領域的優質合作，去年底才宣布攜手享譽國際盛名的針織女王潘怡良，推出限量聯名年曆，近日再度攜手合作延續時尚普及生活的初衷，邀請Up直播旗下人氣直播主媛熙、寶兒、君君、鴨子等人參與活動，透過直播鏡頭帶領粉絲一同感受時尚氛圍。

壓軸大秀潘怡良2023秋冬系列「海洋之心」，特別結合了NFT的經典IP「無聊猿」等元素，成為了亞洲首場NFT時裝發表會，新北市長侯友宜、亞洲天王任賢齊、Up直播執行長葉冠義及DNAclub共同創辦人Kevin Yeh等人皆到場力挺。

Up直播與潘怡良在去年底推出的「2023時尚聯名年曆」，在拍攝時便引發網友們熱議，百萬女神許薇安等直播主人皆穿上潘老師的高級訂製服，詮釋出不同以往的風格氣息讓粉絲們眼睛一亮，推出時瞬間搶購一空，這次再度合作，讓主播至現場參與時裝秀活動並帶領線上粉絲們體驗北海岸時尚藝術季的文化風情，為的就是能讓更多人感受到時尚圈的獨特魅力。

潘怡良特別選在淡水漁人碼頭舉辦2023年秋冬臺北時裝週的壓軸大秀，跳脫以往的暗黑風格，以白色及藍色作為服裝色調，並將跨界合作的圖像以招牌的針織技法和高端列印圖像布料呈現，讓高端時尚完美融和了最夯的元宇宙概念，成為了亞州首次舉辦的NFT時裝發表會，潘怡良表示：「這次的跨界合作除了讓真實世界的人們可以穿著外，也希望將自己的設計帶入元宇宙中，讓這些虛擬人物也能穿上我的衣服。」

除了時裝秀外，潘怡良這次也攜手了新北市政府於共同規劃2023年北海岸時尚藝術季的系列活動，讓漁港變身華麗伸展台的同時活化了遊艇、娛樂、漁船等元素，舉辦一系列的展演活動，並進駐許多攤商期盼帶入更多人潮，向來多元發展的Up直播今年度除了持續深耕運動產業外，對於時尚文化產業的合作也不間斷，讓人氣直播主擔任時尚藝術祭的帶逛大使，透過直播鏡頭讓更多人看到漁港之美。