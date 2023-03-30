5天兒童清明連假到來，大里藝術廣場（DaliArt Plaza）自4月1日至5日推出「童FUN派對」，精彩的童話故事劇場等大小朋友一起觀賞。（大里藝術廣場提供／潘虹恩台中傳真）

5天兒童清明連假到來，大里藝術廣場（DaliArt Plaza）推出「童FUN派對」，自4月1日至5日免費節目不間斷，除了邀請超人氣哥哥姐姐陪小朋友唱跳，還有精彩的童話故事劇場以及24公尺巨型畫冊讓親子共同自由創作，讓大小朋友共度難忘假期。

為了讓大小朋友玩過癮，大里藝術廣場從4月1日由蓁蓁姐姐帶領專業幼教團隊和寶貝們一起唱跳；4月2日由曾獲「上海兒童藝術節 - 優秀劇目獎」的小青蛙劇團，帶來世界著名童話故事改編的「新小紅帽」；4月3日由知名的甜兒姐姐和海星哥哥，帶著小芙尼一起舉辦最歡樂的派對；4月4日由萬花筒劇團帶來「淘氣皮皮歷險記」；4月5日則由超人氣米苔目哥哥和飄飄姐姐與寶貝一起同樂，開開心心慶祝兒童節。

大里藝術廣場指出，只要提前預購「異想新樂園」1日套票，不止可以到搖滾區近距離觀賞表演，還能跟哥哥姐姐一起拍照。另，大里藝術廣場特別打造了24公尺長的巨型畫冊，讓親子一起貼貼樂，連續5天4種主題，從動手操作中培養孩子眼手協調、空間建構的能力，並透過大人小孩一起思考、對話拉近親子距離，共享親子時光。

另，擁有百坪用餐區、位於大里藝術廣場B2的「異想新樂園美食街」，集結了火鍋、義大利麵、湯咖哩、牛肉麵、麻辣鴨血、韓式炸雞、甜點及冷熱飲等10家超夯美食餐廳，讓大小朋友玩樂之餘也能隨時享受美食、補充體力，更多資訊可搜尋「Dali Art藝術廣場」或「異想新樂園」。