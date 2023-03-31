舊山線「豐原北號誌站」營造出蒸汽火車行經時噴發水霧，深受大小朋友喜愛。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府斥資1500萬元改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀已啟用，其中車道起點施作環形框景造霧，營造過往蒸汽火車行經時噴發的水霧，相當受大小朋友青睞。台中市觀旅局31日力邀遊客清明連假造訪，體驗舊時鐵道文化獨有魅力。

台中市觀旅局編列1500萬元改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀，包含改造自行車道起點，施作環形框景造霧，朴子口車站周邊重現鐵支路旁農村生活場景，以鐵道文化營造休憩亮點，帶領遊客走進入充滿歷史足跡「舊山線」歲月。

觀旅局指出，后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊兩線交匯處為舊山線「豐原北號誌站」，此次以鐵道文化元素營造過往蒸汽火車行經時噴發的水霧，每日上午11時起至下午5時之間，共8次造霧，讓遊客穿行於煙嵐的迷人色彩中，體驗舊時鐵道文化獨有魅力。

此外，也重整東豐自行車綠廊0.8K處、朴子口車站周邊環境，以鐵支路旁農村生活場景為主軸，在舊月台側利用鄉村常見植栽營造畫面，旅客騎行至此，可停留於朴子口車站月台，漫步留下充滿綠蔭魅力的景點照。

清明5天連假起跑，東勢林區管理處為慶祝兒童節，4月1日至5日，12歲以下兒童可免費進入大雪山及八仙山森林遊樂區，大雪山森林遊樂區更於4月1日至3日舉辦夜間生態觀察活動，活動費用為300元，3~7歲可享150元之優惠，3歲以下兒童可免費參加，歡迎民眾共襄盛舉。