一場由學生自發要求舉辦的多元探索、學習共好的展現平台─「竹林博覽會」熱鬧登場，中和區市議員邱烽堯以及多達十所國小校長、輔導主任、家長會長亦親臨現場，對竹林中學學生探索知識、樂於分享的學習態度予以高度支持。

不賣吃、喝，卻在攤位裡呈現學習歷程中好玩、快樂的概念。去年，竹林中學學生自主要求學校提供平台，希望能有機會向全校師生分享自己在學科、興趣、愛好等各方面的探索成果及學習心得，校方圖書館也全力協助辦理「竹林博覽會」。

今年是第二屆竹林博覽會，校方擴大邀請雙和區各國小校長及家長會長親臨指導；在命名為「一針鑑血」的攤位上，一群對生物科學極有興趣的同學，詳細為嘉賓講解他們所學到的血液相關知識，到場支持的市議員邱烽堯也熱心配合血型採證實驗，同學們很有隱私權觀念，並未當場公布議員血型資料。

博覽會參展內容相當多元、豐富，有古董相機、BB CALL、紙鈔等復古風的收藏研究，有螞蟻生態研究，有賽馬研究，有社會公益主題、流行文化、直播主等等，都是同學們依據自己的興趣，設定主題、蒐集資料、設計展出型態，希望讓參觀的師生，尤其是同儕，能互相交流、刺激彼此進步成長。

竹中校長盧志雄表示，竹林中學鼓勵同學們多元探索，找到自己在知識翰海中的方向，現代教育的進步，就是啟發孩子們對知識探索的動力，輔導孩子們更具系統性、方向性的求知過程，才能達到全人教育紮根的重要的目標。

參展同學表示，透過這樣的活動重新檢視自己的學習歷程，得以更有計畫性的整理出心之所向，獲益良多。其他校前來參觀的校長、會長們更是興味盎然，甚至希望有機會能和竹林合作，將竹林博覽會移展至自己國小。