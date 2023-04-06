職場生存規矩多，一名男網友分享，最近開始人生第一份工作，他有滿滿的熱情，主管派新案子到組裡的時候，他立刻就結合專業知識給出看法，讓主管露出肯定的眼神，而專案的負責人見狀則笑說「我該讓賢了！」讓他瞬間起雞皮疙瘩，突然意識到自己得意忘形、自傲過頭了。

一名男網友近日在Dcard上分享，今年開始人生第一份工作，他對這份工作抱著憧憬和熱情，在面試的時候運用各種專業知識，讓面試官當場就問何時可以來工作，但沒想到上班不到一周，他就犯了一個大忌「自傲過頭」。

男網友表示，上周公司派了新案子到他們組，他看完大綱，立刻結合專業知識發表自己的看法，當下也收獲主管肯定的目光，隨後主管甚至還出聲附和他所提出來的看法，未料這時小組負責人卻笑笑地說「我該讓賢了！」這才讓他驚覺自己得意忘形，也開始擔憂自己能否順利待在公司工作。

貼文引起網友討論，「笑死！真的菜雞，默默在公司混吃等死才是職場極意」、「之前的新工作，第一天老闆當著組長面前對我說好好學把他幹掉，然後我就被霸凌3個月離職了」、「職場上最討厭這種人」。不過也有網友表示，有能力就該表現出來，碰到識貨的老闆就會對你另眼相看，千萬不要裝笨，久了真的會被埋沒，而且老鳥沒有能力卻倚老賣老，不允許新人發揮，這很不可取。