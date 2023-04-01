命理專家雨揚老師在臉書上分享4／2～4／8的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖狗、猴、牛，其中生肖狗在事業上表現不負眾望，在前輩的教導下，能讓大型專案順利進展，並有望升職；生肖猴財運旺，可透過親友分析挑選到強勢股，賺取高額報酬；生肖牛則是愛情運不錯，單身者可在同事介紹下參加社團活動來交朋友，甚至有機會遇見正緣。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運欠佳，近日辦公室氛圍稍顯緊繃，須注意有人在背後搬弄是非，行事上應更加低調，讓自己遠離糾紛。感情運尚可，單身者可前往髮廊染髮，為自己換上新造型，增添個人魅力；有伴者遇到困難時，可和伴侶商量，另一半能夠從不同角度看待此事，並給予意想不到的建議，有助走出難關。財運低迷，因股市動盪，套牢了資金，使財務周轉較不靈活。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運旺，在職場中喜獲貴人幫助，使他們事半功倍，能在短時間內完成主管交辦的任務，獲得出色績效。愛情運不錯，單身者可在同事的介紹下參加社團活動，並結識不少新朋友，有機會遇見正緣：有伴者可利用假日和伴侶一同整理居家環境，藉由相互合作來培養感情。財運上揚，進財機會大增，可運用敏銳的思維挖掘出更多商機，為自己開拓財脈。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業運平平，工作時從細節開始著手，冷靜地處理問題，不衝動行事，就能圓滿地解決任務，順利化險為夷。感情運欠佳，單身者生活忙碌，雖嚮往愛情，卻時間有限，可運用休假多參加社交活動；有伴者與伴侶相聚的時間不多，建議多使用通訊軟體與伴侶聯繫，維持感情熱度。財運亨通，出色的工作表現爭取到加薪機會，可好好把握，為財庫增加收益。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作面臨變動，近期有機會調離部門或是升遷至總公司，雖然初期會有些適應不良，但撐過後就會漸入佳境。愛情運欠佳，單身者若有心儀對象，建議先與對方相處一陣子，再決定是否告白；有伴者近期會想要更多的獨處空間，但也別忘記要適時地陪伴伴侶，給予另一半足夠的安全感。財運不濟，收到陌生的匯款簡訊時，不宜輕舉妄動，應先查證，避免被詐騙錢財。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運如日中天，因時常與前輩共事，從中習得不少經驗，在推行大專案時，也能獨當一面，交出完美成果。桃花能量豐沛，單身者可邀約心儀對象一起共進晚餐，讓彼此互動更頻繁，感情也能更上層樓；有伴者總是牢牢記住伴侶說過的話，讓另一半感受到滿滿的關心與愛意，戀情也更加幸福甜蜜。財運順遂，可販售自製的手工食品，讓斜槓人生增添一份新收入。

▍生肖蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業壓力襲來，在大型專案會議上，容易過於緊張與慌亂，讓發揮有些失常，建議放寬心，才有助改善情況。感情運低落，單身者容易在小事上跟心儀對象斤斤計較，讓對方好感度下降，戀情恐無疾而終；有伴者工作不順心時，容易遷怒在伴侶身上，讓另一半受盡委屈，感情陷入瓶頸。財運萎靡不振，因疏於經營副業，讓收益銳減，荷包也跟著縮水。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運回溫，對於不擅長的領域，也願意努力嘗試，用滿滿的熱忱與活力，帶動整個團隊，凝聚成員間的向心力。愛情運穩健，單身者與聊天對象產生溝通障礙時，可多花些耐心來解決問題，能令雙方更了解彼此；有伴者可改變穿搭，讓伴侶看見不同以往的你，有助重燃熱戀愛火，為感情加溫。財運欠佳，近期容易有大筆開銷與支出，建議備妥緊急備用金，以備不時之需。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業好運降臨，可善用部門資源，多進修專業技能，讓職場競爭力加倍提升，躍升為公司的明日新星。桃花運尚可，單身者可多報名職涯課程，有望結識志同道合的朋友，拓展交友圈；有伴者和伴侶互相扶持，一起攜手面對各項挑戰，感情基礎十分穩定。財運有成長空間，因積極開拓海外客戶，讓你多出不少訂單，業績獎金持續上漲。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運亨通，在籌備新專案時，有得力軍師幫忙出謀劃策，能快速擬定計畫並執行，創造出卓越的績效。愛情人氣旺，單身者在活動上展現出自信的笑容，深深吸引眾人的目光，有利於廣結良緣；有伴者在伴侶遇到困難時，及時伸出援手，成為對方最強大的後盾。財運暢旺，透過親友的仔細分析，幫助挑選到強勢股，賺取較高的報酬率。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★ 財運★★

事業面臨挑戰，由於部門成員陸續出走，讓你失去支援的夥伴，必須一肩扛起所有的責任壓力倍增，應試著轉換心境，有助度過難關。愛情運低迷，單身者沉迷於網路世界，忽略面對面的交流機會，難以與人有更深入的認識；有伴者常對伴侶提出任性的要求，讓對方負擔過重，相處氣氛變得有些沉重。財運下滑，勿在網路上購買沒保障的高價票券，以免遭到詐騙，求償無門。

▍生肖狗

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

工作運吉利，在前輩的手把手帶領之下，能有條理地組織大型專案，讓一切順利推展，表現不負眾望，可望被提拔到更高的階級。桃花緣旺，單身者多展現熱情洋溢的一面，就能打破隔閡，快速與新朋友拉近距離；有伴者能讀懂伴侶的心聲，彼此間無須過多的言語，就能展現出絕佳的默契。財運頗旺，如有在經營個人賣場，可趁著休假去市集擺攤，能賺豐厚報酬。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業充滿考驗，當遇到不講理的客戶時，應保持冷靜，以同理心回應，才有助軟化對方強硬的態度，順利化解危機。愛情運偏弱，單身者對於社交活動不感興趣，因此婉拒了許多邀約，錯失拓展人脈的好機會；有伴者不宜過度限制另一半的休閒娛樂，應學會尊重對方，否則容易產生爭吵。財運不穩，旅遊時應留意貴重行李，切勿隨處亂放，以免被人誤拿，損失錢財。