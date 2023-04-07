有些男人結婚後，認為自己忙於工作，就不願做家務，對於許多職業婦女來說，總是忙到蠟燭兩頭燒，不過有些男性則很體貼，會為妻子著想。《搜狐網》近日分享3個值得信賴的生肖男，他們對伴侶很溫柔，而且感情專一又顧家，在婚姻裡絕不會讓妻子受委屈。

1、生肖羊

屬羊男對婚姻有責任感，生活中與妻子發生摩擦時，他們不會大吼大叫，也不會選擇冷戰，而是冷靜一段時間後，想方設法先哄妻子開心，再理性的找到解決問題的方法，在日常生活中他們不會讓妻子受委屈，也沒有大男人主義的思想，非常值得依靠。

2、生肖牛

屬牛男個性憨厚老實，無論做什麼都很努力，尤其是婚姻生活，他們有很強的家庭責任感，雖然平時不懂浪漫，也不會說甜言蜜語，但總是默默用行動付出，例如搶著做家務，決定家裡大小事時，也會先徵求妻子的意見，對伴侶百依百順，把老婆說得話都放在心上。

3、生肖龍

屬龍男非常有領導力，職場上更是叱吒風雲，前途不可限量，賺錢能力強，他們步入婚姻後，面對家庭宛如對待工作，會一心一意的為妻小付出，對於老婆非常忠誠，到了特殊節日時，有時也會搞點浪漫，對於妻子有求必應，是值得信賴的好丈夫。