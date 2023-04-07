俗話說「一樣米養百樣人」，有些人認為生活過得怡然自得就好，拒當拚命三郎，不過也有些人太過爭強好勝，不懂得示弱，《搜狐網》運勢專欄就點名4生肖女即便在婚後也同樣拚勁十足，什麼事都自己扛。

▍生肖馬

生肖屬馬的女生佔有慾和控制慾極強，她們想做的事情沒有人可以干預，即便是丈夫也無從阻撓。屬馬女個性強勢，有時候會因為不懂得將態度放軟，什麼事情都要爭贏，讓另一半感到相當窒息，導致兩人關係緊張，甚至因此鬧婚變的也不在少數。

▍生肖雞

生肖屬雞的女生個性樂觀，婚後不管遭遇到什麼挫折都一直堅信著自己能夠挺過去，加上擁有極強的適應能力，無論面對任何困境，都能像野草一樣，永遠不被打敗，自由且堅強的生活著。

▍生肖狗

生肖屬狗的女生不會去算計別人，也很有生意頭腦，對於事業有一定的企圖心，所以面對感情時，她們希望能夠找到一個全能的另一半，除了能夠在生活中互相照應之外，也能在事業上共同拚搏。

▍生肖猴

生肖屬猴的女生活潑聰明，但是因為信不過別人，所以很多事情都是自己一個人扛，結婚後因為將全部的重心放在家裡，為了自己的老公和孩子更是有操不完的心，所以日子過得並不是很輕鬆。