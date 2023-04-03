俗說一樣米養百樣人，有些人嘴上不留情，但其實心地善良，樂意幫助別人，《搜狐網》運勢專欄就點名4生肖女，是典型的刀子嘴豆腐心，雖然他們沒有惡意，卻因為不懂表達，常常脫口說出傷人的話。

▍生肖羊

生肖屬羊的女性氣場強大，讓人不敢隨便造次，在和別人相處的過程中，她們也不會說違心的話，更何況是刻意恭維、踩低捧高的行為，她們從來不屑去做。雖然屬羊女讓人有種生人勿近的疏離感，講話也不留情面，但其實在淡然的外表下，她們心地善良，且願意為朋友兩肋插刀。

▍生肖馬

生肖屬馬的女性脾氣火爆、做事急躁，也常常對親近的人放狠話，尤其是自己的另一半，她們總是嘴上嫌棄，在生活上也諸多抱怨，但其實她們的內心可不是這麼想的，屬馬女只是不知道該如何表達情感，雖然當下氣焰囂張，但事後都會非常後悔，因為她們明明就很在乎對方，卻又拉不下臉主動道歉。

▍生肖豬

生肖屬豬的女性講話心直口快，很少從對方的角度思考，幾乎不會給別人留一點面子，因此默默得罪不少人，但其實屬豬女是刀子嘴豆腐心，擺出高高在上的姿態已經成了習慣，有時候可能是在擔心對方，卻反而用質問的口氣對待。

▍生肖虎

生肖屬虎的女性做事俐落，大多數情況都能保持清醒的頭腦，但是有時候會為了展示自己的口才，講話誇大或是信口開河，稍不留意就禍從口出，傷害到別人。如果覺得她們太得意忘形，不妨直接跟她們說，她們會好好反省的。