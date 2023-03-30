IT之家報導，30日上午庫克在其微博公布圖片，表示「很開心見到iPhone和iPad獲獎遊戲『原神』背後的創作者，感謝米哈游的傑出團隊向我展示你們如何為App Store上的每個人創造出沉浸式的幻想世界。」

圖片中，人在上海米哈游總部的庫克，與米哈游聯合創辦人劉偉等人交談，三人看著一個平板電腦在進行討論。「原神」曾獲得2020年蘋果App Store年度精選應用和遊戲中的「年度iPhone遊戲」，這也是大陸開發者首次獲得蘋果年度精選App獎項。

報導稱，在過去兩年裡，米哈游的「原神」無疑是全球業內最成功的遊戲產品之一，遊戲上線當天，就拿到了當時蘋果App Store和Google Play商店全球手遊市場總下載排名和暢銷榜的第二位，在上市一個月後，更是拿到了全球移動市場暢銷總榜的第一。

根據Sensor Tower資料顯示，自2020年9月28日全球發售以來，原神的全球累計銷售額已經超過40億美元，在2022年（1月1日至12月20日），原神總收入也成功超越「Candy Crush Saga」以及「Roblox」，躋身全球收入第三高的手遊，僅次於騰訊的「王者榮耀」和「PUBGM」。