有「全台最美圖書館」之稱的政大達賢圖書館，是虛擬與實境交會的場所，本次國立政治大學委託國內XR軟體商宇萌數位科技量身製作「達賢圖書館AR口袋工具箱」，透過手機APP「marq+」掃描辨識圖，可以使用AR導覽、與達賢圖書館3D模型合影及與特藏展示區內3D書架互動、連結其他圖書館服務等。

台灣實境科技創新發展協會於29日參訪政大達賢圖書館，政大校長李蔡彥介紹校務發展，他以同業自稱，說明自己過去二十年主要研究AI在VR與動畫的應用，對於內容產業有很深的情感，也一路見證數位內容產業的發展與茁壯。李蔡彥表示，台灣XR相關產業有兩百多家，因此他看好內容產業仍有許多發展空間。

用AR掃描會跳出3D建物的虛擬影像。(照片/台灣實境科技創新發展協會提供)

會員實地參訪體驗過程中，台灣實境科技創新發展協會理事長暨宇萌數位科技執行長白璧珍表示，政大達賢圖書館具有獨特的層退空間設計，正好可以利用AR互動科技呈現出各書區的主題分類，讓體驗者快速瞭解館藏配置。此外，利用室內定位功能，以AR實踐多元性導覽系統服務。圖書館的創客空間則有動捕技術、VR設備與DIY創客設備，用AR掃描就會跳出操作說明的虛擬影像。

此次活動並邀請政大圖書館館長廖文宏分享圖書館的數位轉型，包括近年圖書館服務之優化及創新作為。廖文宏說明圖書館的數位轉型很早就開始，且是一直持續的過程，近年政大圖書館建置了雲端圖書館服務平台，整合各類型圖書資源提供一站式查詢，該系統也連結台聯大，提供便利地跨館代借代還服務。

政大圖書館館長廖文宏談圖書館數位轉型。(照片/台灣實境科技創新發展協會提供)

在創新服務上，廖文宏提到達賢圖書館除了引進AR導覽外，還設置創客空間，除了提供如3D列印、雷雕機等設備，供全校師生使用，並開設工作坊，推展STEAM教育。台灣實境科技創新發展協會執行長楊淑鈴說，政大達賢圖書館全方位運用XR科技，透過新科技的疊合，有豐富的體驗型態，推薦大家實際走一趟。