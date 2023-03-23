父母都希望子女能望子成龍，一名數理資優生男網友表示，高中升大學聽母親建議，放棄保送清華大學電機系機會，轉念醫療相關科系，畢業後從事醫療領域工作，一個月薪水只有4萬多，為了擺脫這種生活，他申請美國常春藤學校，一路拿獎學金，感嘆當初一個錯誤的選擇，要花15年彌補，「父母的意見只能當參考，否則可能一輩子無法翻身」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，從小就是數理資優生，夢想大學念電機系，畢業後當工程師，母親認為念醫療相關科系才有面子，他在母親不斷說服下放棄保送清大電機系機會，但他的成績無法念醫學系，只好選擇醫療相關科系。

原PO表示，他一直很後悔聽從母親意見念醫療系，大四開始準備重考，無奈離高中所學太遠，重考成績已不如以往，只能硬著頭皮把大學念完，畢業後從事相關職業，一個月領4萬多元薪水，沒想到卻被母親嘲諷「你成績那麼好，讀那麼多書有什麼用？你哥不念書，他的起薪也有3萬多。」

原PO說，當時他在母親眼裡就是一個廢人，為了順從母親，他畢業後都不敢參加高中同學會，因為曾有同學嘲諷他「當初不是數理神嗎？怎麼混成這樣？」為了擺脫這種生活，他申請去美國進修，幸運地申請上常春藤，又一路拿獎學金，讓他不禁感嘆，「一個錯誤的人生選擇，讓我整整花了15年。」

原PO有感地說，若父母都是成功人士，他們的意見才能聽，否則當作參考就好，一旦聽從父母的建議，恐會害一輩子無法翻身。貼文曝光，網友也贊同他的想法，「我跟你類似，但沒有你慘，我懂你」、「聽父母的話不如聽學校學長姊的話」、「你說的我非常認同」。