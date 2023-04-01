詐欺案層出不窮，台中市警察局1日表示，中市今年1月起3個月內共查獲詐欺車手222人，經溯源查獲詐團128團、嫌犯851人；聯合金融機構攔阻民眾遭騙匯款286件，攔詐金額高達2億531萬元。中市警方呼籲，前3大詐騙手法為假投資詐欺、ATM解除分期付款及假網路拍賣，這些詐欺騙局可不是愚人節玩笑，不得不慎。

台中市警局統計今年1月至3月期間共查獲詐欺車手222人，現場查扣現金1213萬餘元，經向上溯源查獲詐欺集團128團、犯嫌851人；警方經聯合金融機構攔阻民眾遭騙匯款286件，攔阻金額高達2億531萬餘元。

市警局指出，因警方近期強力查緝，詐欺集團車手人力短缺，近期擴大招募新血，尤其看準急需金錢、要快速賺錢民眾，大打「輕鬆賺錢」、「工時彈性」及「風險低」等話術，誘騙民眾加入。警方提醒，切勿貪圖一時利益擔任詐欺車手，因為賺取佣金有限，但要面對的民、刑事責任很重，得不償失。

警方查獲詐欺集團，查扣大批現金及提款卡等證物，呼籲民眾不可等閒視之。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

經警方統計，3大詐騙手法分別是第1名為「假投資詐欺」，第2名為「ATM解除分期付款」，第3名為「假網路拍賣」。

警方分析，居首位的「假投資詐欺」經常主打「輕鬆投資、獲利翻倍、被動收入及財富自由」等口號，假冒投顧名師或陌生人誆稱「代操作」、「保證獲利」，勾起民眾貪念後，要求匯款至指定帳戶。

警方指出，「ATM解除分期付款」則佯稱ATM或網路APP要解除「重複扣款」、「認證身分」功能，其實，ATM或網路APP沒有相關解除功能。此外，網路購物應使用合法網拍平台，並注意賣家評價，防止「假網路拍賣」詐騙。