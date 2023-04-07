南韓一代女團「Fin.K.L.」成員成宥利主演過《快刀洪吉童》、《神之晚餐》、《Monster》等電視劇，2017年她嫁給高爾夫球選手安勝賢後，育有兩女，就大幅減少演藝工作，未料去年11月爆出親手創立的美妝品牌，從朴敏英詐騙犯前男友姜宗玄方收取30億韓元(約6900萬新台幣)投資金，如今連丈夫也涉嫌利用跟姜宗玄的關係，藉著推動虛擬貨幣上市的名義，收取數十億韓元資金，收到檢方的逮捕令，並於7日出庭受審。

綜合韓媒報導，今(7日)法院開庭審理，安勝賢身穿深灰色西裝現身法院門口，面對媒體詢問：「請你說明以上架虛擬貨幣為由，收取數十億韓元的要求？」、「你跟姜宗玄之間的關係是真的嗎？」、「姜宗玄是否認識成宥利？」安勝賢僅快步低頭進入法院，未做任何回應。

不過南韓法院開庭審理後，認為檢方提出的指控存在爭議，且看不出安勝賢毀滅證據的可能性，並考量到被告有家庭的情況，很難看出現階段逮捕的必要，決定駁回逮捕令，至於成宥利方未對此事有任何評論。

事實上，朴敏英前男友姜宗玄今年2月涉嫌利用虛擬貨幣交易所實控者的身份，聯合妹妹挪用眾多相關公司的資金，還利用贓款來操控股價，總共獲取950億韓元(約21億新台幣)非法資金，遭到檢方拘留起訴，而姜宗玄曾開過安勝賢的超級跑車，據韓媒報導，這是因為兩人的感情很要好，不過成宥利對姜宗玄從老公手上借車且私交甚好一事，表示自己完全不知情，讓外界看得一頭霧水。