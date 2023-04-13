台版柬埔寨主嫌「藍道」在警方鍥而不捨追查下終於落網。（警方提供）

震驚國內的台版柬埔寨案，隨著幕後主腦落網而暫時畫下句點，新北市警方11日將主謀、綽號「藍道」的杜男等7名嫌犯拘提到案，其中綽號「泰勒」的薛男及「西利亞」洪男與另名林姓男子涉嫌重大，移送士林地檢署後遭檢方請羈押禁見，警方表示，能夠瓦解這個北台灣最大的詐騙強控據點犯罪集團，關鍵在於科技偵查，追查、比對嫌犯的虛擬貨幣及實體帳戶金流。

新北市刑警大隊表示，過去詐騙集團多以收購人頭帳戶做為提供被害人匯款及洗錢使用，即便人頭帳戶遭通報設定警示，詐團成員仍可設下斷點與人頭戶持有人切割，但因近來民眾防詐意識提升，讓詐團收購帳戶難度提升，因此演變為「軟控」及「強控」模式，由詐團成員將帳戶持有人控制拘禁，再透過網路操作人頭帳戶轉帳洗錢，增加查緝難度。

去年偵辦的台版柬埔寨案，更發現詐騙集團已朝向犯罪專責分工化來經營，並設立多層斷點來防止查緝，因此主嫌杜男才招攬招攬薛男、洪男及「S姐」傅女、「茶董」陳男等人成立強控據點，與詐騙集團上游對接，將求職被害人帶到租屋地點拘禁，北台灣多起強控據點皆有其在背後操縱的跡象。

新北警方去年雖然順利營救多名被害人，逮補多名嫌犯，更創下27名被告裁定羈押的實無前例紀錄，但幕後主腦「藍道」杜男卻仍然在逃，但警方鍥而不捨，運用科技偵查手法，反覆進行手機證據分析、追查虛擬貨幣及實體帳戶金流，單就實體金融帳戶已清查多達1500餘個，更調閱虛擬貨幣移轉紀錄，與數位證據交叉比對，終於成功讓「藍道」杜男及「泰勒」薛男等人落網。

新北市警局長廖訓誠表示，面對目前犯罪網路化、國際化的趨勢，詐欺案件必須從根本源頭來面對及解決，新北市警全體也將依照行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」研擬目標，強化識詐及懲詐作為，全力打擊詐騙集團犯罪結構，追緝掃蕩幕後金主和首腦，徹底將詐騙犯罪斷絕根源。