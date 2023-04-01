今（1）日起至4月5日為清明連續假期，高雄市佛光山風景區、義大世界購物廣場暨義大遊樂世界，及澄清湖等觀光景點預計將會湧入大量遊客，仁武警方將全力投入春節交通疏導工作，也請民眾配合。

警方預期，佛光山風景區於連假期間將湧入大量遊客，停車區域包含佛光山寺、問道堂停車場停車位：供台29北往南車輛停放。二、統嶺社區公有停車場北側：供台29北往南車輛於台29線、統嶺路口左轉進入停車場停放。三、統嶺社區公有停車場停車位：供台29南往北車輛停放。

警方也鼓勵民眾多使用公共運輸工具，包含捷運R16左營站，高鐵左營站─轉乘哈佛快線（高雄客運）)8501佛光山線（義大客運），以及「高鐵左營站─佛陀紀念館」、「義大世界─佛陀紀念館」計程車共乘路線。

對於上午的車流情形，警方說，有不少民眾到大樹區麒麟寶塔等地區掃墓，目前車流量大，幸無塞車。請民眾配合交通疏導，減速慢行，民眾若有發現交通壅塞情形，請撥打1999市民熱線或110反映。