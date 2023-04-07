中外役監脫逃強盜受刑人脫逃近30小時落網。（警方提供）

台中外役監6日傳出又有受刑人逃逸，台中警四分局接獲通報後，立即成立專案小組報請臺中地檢署指揮偵辦。姜姓受刑人6日中午12點許搭乘前妻開的自小客車至台中女監門口，姜嫌下車後未進入監獄，逕自從旁邊草叢逃逸，警方今天下午5時44分左右，在新北市板橋車站前將他逮捕。

據了解，姜姓受刑人當初因強盜罪判刑6年入獄，在獄中因表現良好轉到外役監，3日放假返家掃墓，姜姓受刑人6日中午12點許搭乘前妻開的自小客車至台中女監門口，姜嫌下車後未進入監獄，逕自從旁邊草叢逃逸，獄方見姜男逾時未返通報轄區警方並全面協尋姜男。

警方獲報後，成立專案小組並立即調閱周邊監視影像，鎖定犯嫌頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去，經專案小組調閱監視器，掌握動向，獲悉已乘坐高鐵北上新北市，並在板橋車站下車，台中警方隨即通報板橋警分局協助攔查，板橋派出所員警下午5時30分許在車站南三門發現姜男，隨即上前控制姜男行動，沒多久台中警方也迅速趕抵，板橋分局員警遂將姜男交由台中市第四警分局專案小組人員帶回偵辦。