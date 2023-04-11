桃園透天連棟式住宅火警 地下停車場2車毀損 14:502023/04/11 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園透天連棟式住宅地下停車場起火造成2車毀損。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭區梅龍路70巷一處透天連棟式住宅，今天下午1時許傳出火警，位於地下停車場一輛汽車突然起火燃燒，並波及另一輛汽車，桃園市消防局出動12車20人前往灌救，所幸火勢並未擴大，社區主委也說無任何人員收傷，財務損失需進一步釐清中。 桃園透天連棟式住宅地下停車場起火造成2車毀損。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 轎車不明原因停路中央 突自撞分隔島翻覆 駕駛送醫搶救中 桃園候車亭智慧站牌未接電 淪為裝飾品 法警鬧烏龍！槍砲通緝犯開庭後「被釋放」 1小時候後逮回 #透天 #連棟式 #地下停車場 #汽車 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園龍岡米干節22日回歸 「水花火舞」慶典熱鬧到5／1 10:012023/04/11 生活 杜絕普發6000元詐騙 楊梅警金融處所加強巡簽 12:262023/04/11 社會 半夜200斤大黑豬來敲門 倉儲門撞凹、人嚇歪 12:042023/04/10 社會 國1高架「7車追撞」 車流一度回堵 09:052023/04/11 社會 又發生人犯脫逃！桃園地院槍砲犯「落跑」 1小時女友住處逮回 12:402023/04/11 社會 汽車燃料費也要騙 小心假冒監理站「汽燃費逾期徵收通知」簡訊 09:302023/04/10 社會 遭綠議員爆「高雄消費紀錄」 羅智強氣炸回應了 16:062023/04/10 政治 永豐打造球迷第二主場 兩分行創新變身 15:402023/04/10 財經 COZZI Blu和逸飯店桃園館「逸起放大6,000元」大禮包3倍回饋 11:502023/04/10 生活 衰事連連！桃園知名麻辣鍋店日前遭竊10餘萬 今晨突冒大火燒精光 10:142023/04/11 社會 北市、桃園苗栗同鄉會送愛 捐款苗縣府26萬助弱勢 15:582023/04/10 寶島 逆孫賣掉起家厝！ 8旬嬤「欲哭無淚」露宿門口抗爭 21:462023/04/10 社會 《鋼鐵股》世豐月季營收齊登同期次高 Q2汽車扣件拚逆揚 08:482023/04/11 財經 龍岡米干節拉回忠貞商圈 22日登場地方憂塞爆 16:542023/04/10 生活 國防需求點火 融程電創最旺Q1 18:522023/04/10 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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