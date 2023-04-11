桃園市龍潭區梅龍路70巷一處透天連棟式住宅，今天下午1時許傳出火警，位於地下停車場一輛汽車突然起火燃燒，並波及另一輛汽車，桃園市消防局出動12車20人前往灌救，所幸火勢並未擴大，社區主委也說無任何人員收傷，財務損失需進一步釐清中。

桃園透天連棟式住宅地下停車場起火造成2車毀損。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)