聯發科Dimensity Auto汽車平台將整合並延展其跨平台的領先技術，提供高運算效能、高智慧、節能、可靠的開放性汽車解決方案，與生態合作夥伴攜手打造出色的智慧駕乘體驗。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科已在汽車市場深耕多年。將聯發科多領域的技術優勢延伸到Dimensity Auto汽車平台，提供豐富的產品組合，主要是為全球汽車用戶打造創新應用平台，開啟「智慧行車生活」(Smart Life on Wheels)新時代。聯發科將與全球頂級的生態合作夥伴共同推動汽車產業技術革新，帶來更加智慧化、沉浸式的舒適駕乘體驗。Dimensity Auto開放系統解決方案涵蓋四個面向，包括Dimensity Auto智慧座艙、Dimensity Auto車聯網、Dimensity Auto智慧駕駛、Dimensity Auto關鍵元件。

汽車的智慧化時代已經到來，車規等級晶片已成為驅動汽車的關鍵核心之一，聯發科是這場劃時代技術革新的重要參與者。聯發科 Dimensity Auto汽車平台將持續投資創新科技，為全球市場提供高運算效能、高智慧、節能、可靠的汽車解決方案組合，以高度開放性與全球生態夥伴緊密合作，共同推動使用者體驗加速向智慧化邁進。