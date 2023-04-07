新店綠湖公園地下停車場今啟用。圖/新北市政府提供

新店區綠湖公園地下停車場今(7)日舉行啟用典禮；新北市長侯友宜致詞表示，綠湖公園地下停車場不只是提供全智慧化的停車服務，更是打造為兼具綠能、生態、共享以及公私合作的五星級全智慧停車場，358格汽車位及47格機車位，自今(7)日晚上6時起試營運至4月底，開放免費停車。

新店綠湖公園地下停車場今啟用。圖/新北市政府提供

侯友宜表示，緊鄰綠湖公園地下停車場的裕隆城商場即將開幕，加上已有眾多「低、零污染」產業進駐的寶高智慧產業園區，綠湖公園地下停車場將可調節區域停車供需，且裕隆集團挹注3千萬元重新打造生態公園，植栽近500株樹木，一年四季都將有不同樣貌，公園內還有具滯洪功能的生態池，滯洪量達1150立方公尺，相當於2.5座國小附設游泳池的水量，還有900公尺長的環湖步道，不僅提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能，讓停車場不只是停車場，更開創公私部門合作的全新風貌。

侯友宜表示，除了新店綠湖公園地下停車場完工啟用，中和佳和公園、板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等5座全智慧化停車場也將於今年陸續完工，共增加1855格汽車位及1758格機車位，大幅滿足市民停車需求。

侯友宜說，期望帶給市民五星級全新智慧化的停車服務，交通局也藉由停車場建設，整頓周邊交通動線，創造更友善的人本交通環境，並提升當地居民生活機能，讓創新改變帶來幸福。

交通局長鍾鳴時表示，新店綠湖公園地下停車場工程總經費5億4909萬元，設計理念以大自然為意象，特別以「24節氣」彩繪標示停車區位，利用通風井保持地下樓層空氣流通及照明，並全場預留百分之百的電動車充電管路，另有設有6格電動車位、電動機車電池交換站、YouBike租賃站，並規劃共享汽車格位，成為最低碳、最綠能的共享基地停車場。

鍾鳴時也指出，綠湖公園停車場為全國第一座結構體工程採預鑄柱工法興建的停車場，模組化興建方式不但能夠維持工程品質且縮短工期外，更增加停車位規劃的靈活度，為公有停車場創新工程興建的新典範。

交通局表示，綠湖公園停車場自今(7)日晚上6時起至4月底試營運，開放免費停車，5月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票每月4000元，機車臨停每次10元、月票每月300元，歡迎市民朋友多加利用。