愛車停在停車場，竟被惡意破壞！有民眾在停車場直擊一台轎車慘遭破壞，保險桿幾乎被扯掉，觀察發現凶手是兩隻大黑狗，不斷啃咬撕裂車體，讓他不解狗怎麼能把車子咬成這樣，慘況曝光也釣出許多苦主解釋原因，車主只能自認倒楣。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，自己在中壢某處停車場停車，驚見一台白色轎車保險桿脫落、零件四散，下車後才發現是兩隻黑狗在撕扯這台車，自己順勢把狗趕走後，不知道要不要報警，只有拍下車損照片PO網，也十分不解「狗怎麼會咬成這樣？」

貼文引起熱議，不少人笑說「可能進場前按了狗喇叭，回來報復的」、「你確定看到的是狗，不是熊或獅子」、「車主是不是有吃狗肉？」、「這車主是不是之前有得罪牠們了」，也有人推測車子底盤內有其他小動物，「可能車上有躲貓或有貓味，之前有人的車也是這樣被狗拆了前下巴」、「一般來說就是倒霉，老鼠或貓被狗追，剛好躲到車上」。

也有苦主現身說法，「野狗真的會這樣！我的貨車底盤高！結果牠們跑到底盤把我的線路全扯斷！」、「我的底盤線路也被咬壞3次」、「我的車子輪胎上緣的鈑金也被狗咬過，咬痕還超深，真不知道牙齒什麼做的」。