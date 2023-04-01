車主接獲通知到場滿臉錯愕，校方允諾儘速快呈報並辦理賠償事宜。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯國小緊鄰玉屏路圍牆的1棵榕樹，1日中午12時許突然倒塌，樹身壓到路邊停放的2輛賓士及1輛馬自達轎車，現場一片凌亂，交通一度阻斷，警方獲報到場進行交通管制，並聯繫廠商鋸斷倒木並移除，車主接獲通知到場滿臉錯愕，校方允諾儘速快呈報並辦理賠償事宜。

附近店家監視器紀錄榕樹倒下瞬間，1名男子正在人行道上散步，1輛轎車、3部機車幸運閃過，玉屏路圍牆邊1棵榕樹突然倒了，人行道上男子被嚇得呆站在原地。車主接獲鄰居告知，才知道自己的車子可能遭倒塌的榕樹壓毀，到了現場一看，根本是欲哭無淚。

草屯國小校長陳文燦表示，圍牆邊的榕樹，都是在學校921重建後栽種的，由於榕樹生長迅速，目前樹高約20公尺，樹根也深入水溝，確實對建物有一些影響，不過基於保護老樹，每年定期修剪，上周三、上月29日剛修剪，這次1棵榕樹突然倒了，讓人意外跟不捨。

陳文燦說，榕樹傾倒壓毀了圍牆邊、路邊停放的3輛車輛，所幸沒有人受傷，初步研判受損嚴重的應該是1輛轎車，其餘2輛轎車僅輕微擦傷，將儘速快呈報上級，辦理賠償等相關責任。從樹根的情況初步研判，該棵榕樹可能罹患褐根病，加上大雨過後土石鬆動，應聲倒塌，接續將幫校園內所有的樹進行健檢，預防意外再發生。