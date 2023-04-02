一名網友在路邊一處溝渠發現一塊墓碑被當作便道橋，墓碑寫著昭和15年和「三大房子孫立」字樣，其他網友笑說「走過這橋壓力大啊」、「我願化做石橋五百年」；也有人指出一般在撿骨遷移到納骨塔，墓碑就沒有用途也無禁忌了，有些家屬會將墓碑打掉，有些則是拿來利用，但通常不會把字露出來。

該網友在臉書「路上觀察學院」發文，一處路邊菜園旁的溝渠上疊了數塊木板、石板，其中一塊石板上刻字寫「…張媽李氏」，旁邊還有「三大房子孫立」與日期昭和15年，疑似是塊墓碑，原PO發文說「已抵達墓地」，照片曝光引起網友討論，不少人說「鄉下灌溉溝渠很多都是用棺材板當橋」。

有人指出一般在撿骨遷移到納骨塔，墓碑就沒有用途也無禁忌了，有些家屬會將墓碑打掉，有些則是拿來利用，但通常不會把字露出來。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友留言「我願化做石橋五百年」、「裝置藝術」、「想看你走過去」、「走過這橋壓力山大啊」、「旁邊的木頭是棺材板嗎」、「1940年～已經躺83年了，這人應該投胎去了，墓碑有敲掉就當成是裝置藝術，沒事」、「毋湯啦，好歹也用背面，不知者無罪」、「一路好走嗎」、「注意看，這個男人太狠了，別人的墓碑他拿來當踏腳石」、「受500年雨打吹風，只願你從墓（橋）上走過」。

不過也有不少網友透露其實很常見，「當撿骨遷移到納骨塔後，墓碑就沒有用途了，也沒有禁忌了，只是應該反面來用」、「應該是檢骨後納進塔了，就變成一片石頭，很耐用堅固的石頭」、「我記得土葬撿骨的話，要把原墓碑打掉，所以留整塊就不知道含義了」。