為推廣城市閱讀，新北市立圖書館與板橋地區的全家便利商店合作，於超商座位區內設置「主題漂書站」，提供用餐民眾免費閱讀，沒看完還可以帶回家繼續閱讀。4月8日板橋廣榮店還有「美食真人圖書」快閃活動，將帶大家簡單入手異國料理，參加活動還免費請喝美式咖啡。

新北市圖館長王錦華表示，愈來愈多人使用超商的座位區用餐休息，為了鼓勵民眾閱讀，新北市立圖書館繼與全家便利商店合作推出「超商還書」服務後，這次再度於民眾休息區內設置漂書據點，希望提高閱讀的「便利性」，讓書唾手可得，喜歡還可以直接把書帶回家，讓閱讀更「便利」，也讓超商成為閱讀推動的好鄰居。

新北市立圖書館與板橋地區的全家便利商店合作，在超商座位區內設漂書站。（新北市立圖書館提供）

此次漂書與板橋新府店、大雅店、板農店、廣榮店與華德店5間全家便利商店合作，提供5大類別的好書，包括「文學類」、「旅遊類」、「兒童繪本類」、「美食類」及「藝術類」，民眾除了可免費自由取閱，也可帶回家閱讀。

市圖表示，為了打造便利的閱讀城市，新北市除了持續改造友善閱讀空間，讓圖書館更人性化，更將閱讀觸角從圖書館擴散至全新北市，捷運站、公車、美容院、社區，在城市各處打造閱讀角落，讓閱讀可以跟市民生活更緊密地結合，也隨時能享受圖書館所提供的隨手可讀好書的便利服務。