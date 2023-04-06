台東縣金峰鄉民今天一早到金峰分駐所，等著領全民普發的現金6000元。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉因無郵局及超商，和屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉由當地警方代為發放全民普發6000元現金。台東縣金峰鄉共935人登記，部分鄉民今天一早就到金峰分駐所外，有人說領現金比銀行入帳實在，也有人說「好像來領工資」

現金入袋的喜悅及快感，渲染在大武分局金峰分駐所前領現的鄉親們，普發現金首日，金峰分駐所員警也開心地服務鄉民。

大武分局長高志正表示，金峰鄉有5個部落，分別嘉蘭村、正興村、新興村、賓茂村及歷坵村，總人口數為3696人，到所登記領現人數為935人，約占全鄉25％。為使請領作業安全、高效，大武分局規畫動線及勤務作為，增派警力協助，並在停車棚設置座椅區供鄉親們等候休息，避免日曬排隊。

大武警分局表示，全國3處偏鄉地區辦理在派出所普發現金6000元政策，金峰鄉935名登記請領民眾，陸續到大武分局金峰分駐所辦理領現，金峰分駐所為避免鄉親久候，特別於日前宣導廣播，請村民盡量以鄰別順序到分駐所領現，也規畫發放號碼牌，由員警唱號請鄉親依序入所領現，現場秩序良好。

大武分局呼籲，先前未登記者無法申請領款，發放現金作業將持續自4月19日，作業時間為每日8時至18時止，請必攜帶領款人身分證或健保卡，另代領親友者，應檢附被代領者身分證件或健保卡。

高志正說明，若有行動不便需要員警到府服務的鄉親，請撥打089-751204金峰分駐所電話，警方將指派專人到府服務。