立法院院會昨（24）日三讀通過疫後特別預算，關於普發現金6000元部分，數位部今天表示，線上登記最早可在4月6日起入帳，若4月6日後登記，會在登記後2個工作日入帳指定帳戶；4月10日開放ATM領現，4月17日開放郵局領現。

普發現金6000元，數位部今天表示，線上登記最早可在4月6日起入帳。（圖／數位部提供）

數位部今指出，多數民眾可以透過3個管道領取6000元，分別為線上登記、 ATM領現與郵局臨櫃領取，3種領取方式期限都到今年10月31日，民眾可以自行選擇最方便的方式領取。

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​如果透過登記入帳，民眾可以到「https://6000.gov.tw 」進行登記，今天身分證尾數為6、7者可以線上登記，26日為8、9，27日起不分尾數都可登記，24小時都開放登記。

數位部表示，登記入帳者，最早可在4月6日起入帳，如果民眾在4月6日之後登記，會在登記後2個工作日把6000元匯入指定帳戶。

如果進行線上登記，要準備身分證字號、健保卡號和本人的銀行帳號，如果父母要替未滿13歲的子女代領，除了本人資料還要輸入子女的健保卡號。

到ATM領現部分，數位部說明，4月10日起在指定金融機構ATM開放領現，任何一家提款卡都可以領，政府吸收手續費，民眾可認明普發現金識別貼紙機台。開放ATM包含台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、玉山、台新、中信、郵局等，目前正陸續增加中。

ATM領取需要輸入本人的身分證字號、健保卡號，如果父母替未滿13歲的子女代領，除了本人資料還要輸入子女的健保卡號。

另外，若是採郵局領現，4月17日起可到全國郵局儲匯櫃台營業時段開放領現，民眾應攜帶健保卡，若無健保卡可以攜帶身分證或居留證正本，也可以幫任何人代領，但需要攜帶代領對象健保卡和受託人身份證明文件。如果是今年10月到12月出生新生兒，可在明年1月31日前至郵局領現。

全民普發6000元共5種領取管道，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，其中，只有登記入帳需要上網登記，其餘都不用線上登記。

數位部最後提醒，慎防詐騙，如果想瞭解更多，請上「https://6000.gov.tw」查詢，或致電1988專線 詢問。慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙請撥打165反詐騙專線查證。