全家主打款包括法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，639元。（全家提供）

萊爾富愛獻媽咪預購專刊包括法布甜「芋頭珠寶盒」8入2640元。（萊爾富提供）

OKmart首推久久津「雪藏莓果乳酪蛋糕」，另母親節指定蛋糕享第2件95折起。（摘自久久津官網）

母親節腳步逼近，各式繽紛蛋糕相繼出列，據市調統計，媽媽最愛蛋糕口味前五名包括乳酪、巧克力、莓果和芋泥等，超商迎來大檔期自然把握孝親商機，人氣團購美食及甜點預購提前開跑，送禮自用均能輕鬆就近採買，現也有2件95折或是獲贈紅利金及點數等優惠，業績已較去年同期成長近5成。

7-11即起至5月7日推母親節預購蛋糕甜點，匯集星級飯店、網美店等超過30家人氣名店，包括Sugar Miss的「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」，標榜使用歐洲進口奶霜，搭配奇異果、綜合莓果凍與玫瑰清香，清爽不膩且口感多元；另預購中部分家電持icash Pay等指定方式結帳，最高享現折1萬元優惠。

全家預購檔期網羅百項名店點心，並標榜超過7成品項為獨家販售，主打款包括法國的秘密甜點「鹽之花焦糖巧克力蛋糕」，以三種不同濃度的比利時巧克力，並添頂級鹽之花、鹹甜焦糖醬打造甜蜜輕奢風味；即日起至5月2日，預購母親節蛋糕等指定商品可參加集章趣活動，單筆消費滿520元可集1章，集2章可換100元紅利金、集5章可換300元紅利金。

萊爾富「愛獻媽咪」預購專刊以法布甜「芋頭珠寶盒」迎戰，選用當季大甲芋頭製作，再以法國鐵牌生乳打造滑順濃郁口感，最後以多道工序做出綿密生乳芋泥球，並運用熱量較低的日本海藻糖烘焙出鬆軟蛋糕體，一口咬下還可嘗到布丁及法式焦糖滋味，豐富層次完美呼應珠寶盒寓意。

OKmart 5月4日前推「母親節的甜蜜午茶時光」預購檔期，指定品項第2件95折起，首推久久津「雪藏莓果乳酪蛋糕」，優格檸檬奶醬點綴清新檸檬屑，內餡宛如冰淇淋般爽口再搭手工莓果醬，濃郁口感同時兼顧清爽滋味。