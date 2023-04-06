永康區成功里長曾文俊(左)今天與廠商捐款給永仁高中校長余月琴(左二)。(曹婷婷攝)

台南市永康區正如火如荼施作「精忠二村社會公宅」與「永康立體停車場」，兩處工地與永仁高中僅隔忠孝路，忠孝路平日車流量已大，又工地不時有大型車輛進出，衝擊學生上下學安全，成功里長曾文俊與2家施工廠商今天捐款給校方，作為聘請義交經費，確保學生上下學不再「步步驚心」。

施工中的精忠二村社會公宅與永康立體停車場都於去年動土開工，預計明年底完工，又忠孝路位處東區平實營區、永康區東橋重劃區的中間，往返市區與南科、永康區的車流量極大，不少通勤上班的民眾不走國道，多取道忠孝路，12米寬的忠孝路近半年來車流量倍增，學生上下學常常需與車輛爭道，家長接送也頗多怨言。

曾文俊說，除兩處大型工程施工中，忠孝路20米計畫道路拓寬在即，預計7月可望發包，屆時，進出忠孝路的工程車輛與經過校門口南北雙向的車輛，勢必將造成車流壅塞，「預防重於治療」，經過協商，也很感謝兆子星營造公司及穎昌工程公司全力支持，除自律要求工地進出車輛遵守義交人員指揮，也基於敦親睦鄰，主動捐贈13萬元給永仁高中校外交通安全維護經費，他個人也捐1萬元，從3月起開始聘請義交守護學生通勤。

永仁高中校長余月琴感謝里長與營造工程公司幫忙，肯定這對於維護上下學安全有很大助益，家長也給予正面回響。曾文俊說，社區大型建設進駐有助帶動地方發展，但施工過程也有許多要面臨的課題，這筆經費預計將可使用10個月，今天是一個開始，透過企業拋磚引玉，期許後續其他工程施作也能在敦親睦鄰原則下，複製這樣的共好模式。