劉丞曾在美國度過四處征戰網球的生活。（艾迪昇傳播提供）

劉丞具有國際網球教練資格。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇新人劉丞高大英挺，擁有國際網球教練執照，粉絲暱稱他「網球王子」，不過在他風光網球場的背後，卻經歷不少人難以想像的顛沛艱辛。他在美國為了取得好的比賽成績，以車為家四處比賽征戰，甚至一度與犯罪活動擦身而過，各種瞠目結舌的經歷，他卻不以為意，只用「可能我比較樂觀、運氣也好一點」輕鬆帶過。

劉丞高中赴美，為累積申請大學的積分，他重拾國小、國中就培養出的網球專長，他說：「其實一開始沒想到，只不過看到學校網球隊的練習，覺得自己應該可以打得更好，才想到可以靠比賽來累積積分。」他加入校隊卯起來練習，1年後就打進加州的季後賽，他說以前都是爸爸逼著練網球，現在不同，「太想拿到成績，所以動機很強，腦袋想練，為了自己而練，進步才會快。」

為了取得更好的積分，他策略性選擇賽事地點，解釋：「若比賽辦在比較偏遠的地方，厲害的種子選手不會青睞，我獲勝的機率就比較高。」自此他開始過著開車巡迴比賽的生活，那年他才19歲。四處征戰期間，他只睡過旅館1次，卻被嚇得半死，從此巡迴比賽就只敢睡在車上。

他回憶那次訂一家汽車旅館，進入房間就察覺不對勁，床上布滿奇怪的水漬痕跡，才剛安頓好，就聽到外面傳來劇烈碰撞聲，他打開窗戶一看，一輛汽車在中庭猛烈衝撞，他嚇得立刻開車離開，當天晚上就睡在車上，後來才知道無意間訂到犯罪率很高的汽車旅館。自始他開始過起晚上睡車上，白天比賽到公園廁所盥洗的生活，半年後他累積不少積分，終於順利拿到大學的入學資格。