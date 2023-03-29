嘉義縣府在縣立體育館舉辦中小學10人11腳競跑賽，參加隊伍於館外進行練習。（邱顯誠攝）

嘉義縣府舉辦中小學10人11腳競跑賽，參賽者腳綁在一起，彼此藉溝通找出穩定步伐，從中訓練團隊默契。（邱顯誠攝）

嘉義縣政府3月29日於朴子市縣立體育館舉辦縣內國中小學「校園佼腳者~10人11腳及2人3腳競跑賽」，全縣各校共計108個隊伍熱烈參與，展現團隊默契，縣長翁章梁親自下場與學子同樂，盼藉賽事提升學生們合作的精神。

翁章梁指出，10人11腳的競跑賽相當重視團隊合作，當大家的腳都綁在一起，整個團隊就形成ㄧ體，要互相溝通協調找出穩定步伐，共同爭取佳績，同時也是在培養與他人合作的能力。

翁章梁表示，該賽事最初規畫為30人31腳比賽，但過去兩年受疫情影響皆停辦，今年隨疫情趨緩，縣府重啟競賽活動，並調整賽事規則方向，改為組隊較為容易的10人11腳競跑以及2人3腳接力賽，盼繼續促進運動普及化。

縣府教育處補充說，本屆賽事參賽踴躍，10人11腳組有52隊、2人3腳組有56隊，全縣共計108個隊伍，每隊依序上場進行競速，秒速愈少的團隊則勝出，是刺激又具爆發性的比賽。