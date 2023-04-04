警方逮捕涉嫌開槍的黃姓男子。（警方提供）

警方逮捕逃逸的張姓男子。（警方提供）

新北市三峽區41歲張男積欠37歲黃男10萬元債務，昨（3日）晚黃男帶人到橫溪某炭烤店與張男談判，一言不合雙方持刀棍互毆，張男一方持槍對空擊發3槍，隨即逃離現場。三峽警分局獲報啟動快打部隊，火速趕抵逮捕在場涉案5人，經漏夜追捕，今天上午在樹林區逮捕涉嫌開槍37歲黃男及張男，全案依法偵辦中。

據了解，黃男與張男相約昨晚11時在橫溪地區某炭烤店喬債務，黃男召來3名友人助陣，張男也找來黃姓友人等3人助勢，雙方談判破局，持棍棒從店裡打到店外，黃男一方甚至取出刀械做勢砍殺，張男的黃姓友人見狀，隨即掏出手槍對空擊發3槍，開槍後張、黃隨即逃離現場。

三峽分局員警獲報趕抵，逮捕參與鬥毆5人，並追緝在逃開槍嫌犯，經漏夜追緝，今天上午近11時在樹林區逮捕張、黃2人，黃男坦承開槍，但槍枝已交予他人藏放，警方將持續追查。

偵訊後，全案將以槍砲、妨害秩序、傷害罪嫌移送偵辦。