射殺狒狒的林姓獵人28日發出長文聲明，並以他的角度還原事發情況，指稱所有行動都有桃園市農業局的人在旁，並稱六福村工作人員拿木頭給他朝狒狒方向丟去，眼見狒狒即將脫逃，獵人被指示：「你就開槍啦！」狒狒中彈後身亡。對此六福村再度回應以稍早聲明稿為主，與事實不符者，園區將蒐證，並保留法律追訴權。

林姓獵人聲明中指出，跟抓捕團隊一起作業3至4小時，都有桃園市農業局的人旁，當天下午3時20分左右，對他下令開槍的是自稱為農業局的人，直到後來到警局做筆錄，才知道是六福村的獸醫。

林姓獵人指出，27日下午3把麻醉槍都已經射擊出去，因在陰暗處不確定是不是狒狒，那名後來才得知是六福村的工作人員就拿木頭給他，「我就丟一下，也沒反應」。此時林姓獵人又用槍燈多照了一下，狒狒突然吼叫，並跳上屋頂準備脫逃，獵人提醒對方快點，但對方稱麻醉沒有針了，接著對他說：「你就開槍啦！」於是獵人便開槍，就這樣結束了。

對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村發出聲明稿指出，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提告妨害名譽附帶民事求償。

在林姓獵人聲明文流出後，六福村再度表示，一切皆以聲明稿為主，與事實不符者，園區將蒐證，並保留法律追訴權。