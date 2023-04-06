台灣有200萬人慢性腎衰竭，洗腎病患也近10萬人，腎臟科醫師江守山表示，約半數的腎病患者無前兆，一名醫學系大三生某天打籃球，突然嘔吐，回家後持續嘔吐，送急診才發現是尿毒症，「連醫科生都不知自己腎功能惡化、已罹患尿毒症，就可知腎病常沒有症狀的可怕！」

江守山在《下班經濟學》表示，腎臟病可怕之處在經常無症狀，約半數腎功能衰退的人，並未意識到自己腎功能衰退，例如一名陽明交通大學的醫學系大三生，某天在操場打籃球，突然嘔吐，因此回家休息，未料還是繼續嘔吐，掛急診才知罹患因腎衰竭導致的「尿毒症」。

江守山表示，約半數的腎衰竭患者初期都無徵兆，另外半數腎衰竭患者會有5徵兆，包括水腫、尿色異常、尿量突然變少、腰痠背痛、突發性高血壓。

他說明，腎衰竭者會因貧血而出現水腫；因腎臟出血而有無痛性血尿；排尿量也因腎功能變差而減少。此外，腎臟發炎導致可能引發腰痠背痛不適。

江守山提醒，突發性高血壓是一個腎衰竭的重要病徵，尤其是30歲以下、60歲以上的人，若突然出現高血壓，可能是因為腎病或腎血管狹窄導致血流塞住，引發血壓飆高。