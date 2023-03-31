內關穴位置。（馬光中醫提供／崔正綱高雄傳真）

太衝穴位置。（馬光中醫提供／崔正綱高雄傳真）

行間穴位置。（馬光中醫提供／崔正綱高雄傳真）

二十四節氣之一穀雨4月底將到來，此節氣時天氣溫和，雨水明顯增多，在潮濕的環境下，身體容易招來濕邪，導致關節痠痛、身重體倦、食慾不振等現象。中醫師表示，穀雨節氣著重肝、脾的調養，透過食用紅豆薏仁湯、四神湯以及按壓內關穴、陰陵泉穴、地機穴、太衝穴、行間穴5穴調養，「袪濕健脾」來避免濕邪入侵。

穀雨將於陽曆4月19至21日到來，此節氣雨水明顯增多，更加潮濕的空氣也讓人體健康容易受影響。因為環境濕氣變重的關係，身體也容易受到濕邪入侵，除了關節痠痛、身重體倦，濕邪也讓脾胃的抵抗力降低，脹氣、食慾不佳等消化道問題也容易出現。

對於如何避免濕邪，東港馬光中醫蘇英碩醫師指出，穀雨節氣著重在肝與脾的調養。肝可以透過適當的有氧運動、活動肢體疏肝理氣，以及減少熬夜提升肝的修復能力、飲食方面則是要避開吃辛辣及過酸的食物，以免會使肝木更旺。

脾臟部分，蘇英碩表示，春季肝木過旺容易剋脾土，在此節氣中過食生冷食物，脾胃功能就會更加下降，出現消化方面的症狀，像是脹氣、打嗝、食慾低下及排便不成形等症狀，飲食要避開生冷寒涼的食物與甜食，並且記得打開除濕機減少外濕對身體造成影響。

在肝、脾飲食調養上，蘇英碩表示可喝紅豆薏仁湯與四神湯，紅豆含有含有皂鹼，有健胃、生津、益氣、消腫及解毒等功能；薏仁湯含有一種薏苡素，可清熱排毒，加速人體新陳代謝和血液循環，並且可以代謝水分濕氣、美白、潤澤肌膚、健脾補肺、清熱、利濕。

而四神湯是由山藥、茯苓、芡實、蓮子四種中藥材組成，這四種藥材溫和，皆有平補脾胃的功能。

此外，蘇英碩表示還可用大拇指按壓內關穴、陰陵泉穴、地機穴、太衝穴、行間穴5穴位調養，內關穴每次按壓5秒鐘，左右手各5分鐘，可早晚進行一次；陰陵泉穴先順時針方向按揉2分鐘，再點按半分鐘，力度適中有感覺到酸脹即可，每天按揉10分鐘。

地機穴用食指指腹點按地機穴周圍，力度適中有感覺到酸脹感即可，每次1至3分鐘，可早晚進行一次；太衝穴與行間穴拇指力度適中揉按4至5分鐘即可。

蘇英碩表示，內關穴有助消除脹氣、和胃止嘔，也有調節自律神經的作用，幫助入眠、舒緩壓力；陰陵泉穴有消除脾濕、健脾理氣的功用，也可緩解腹脹、水腫、腹瀉等症狀；地機穴可改善腹脹、腹痛等脾胃疾病；太衝穴可調理肝血、補氣，還有助減壓、安神的功效；行間穴是肝經的第一個穴位，能幫助打通肝經，有疏肝理氣、清肝瀉火的功效。