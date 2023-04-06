飛機上有蛇！南非一名機師日前在3千多公尺的空中飛行時，發現一條具有極強毒性的眼鏡蛇，從他的背部緩慢爬到座位底下，為了確保乘客和他自己的安全，男子先冷靜地廣播告知所有人，接著帶領眾人平安落地，勇敢的表現讓他被大家稱作「英雄」。

Deadly cobra in cockpit forces emergency landing https://t.co/qD52CJsxK7 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 5, 2023

根據《BBC》報導，南非機師魯道夫（Rudolph Erasmus）本月3日駕駛小飛機，由開普敦前往尼斯普魯特（Nelspruit），過程中他突然感覺背部有冰冰涼涼的觸感，起初還以為是自己沒把水瓶關好，導致水打翻、順著身上的襯衫向下滴，豈料當魯道夫往下一看，竟發現一隻黃金眼鏡蛇（Cape Cobra）在他的座位下蠕動。

報導指出，黃金眼鏡蛇極具毒性，一名成年人被咬傷後，可以在短短30分鐘內死亡。而事發當時飛機上除了魯道夫外，還載有4名乘客，他擔心蛇爬到乘客附近引發騷動，幾經思考後，他決定告知乘客這件事，隨後就以冷靜的聲音廣播，「聽好，有一條蛇藏在飛機內，就在我的座位底下，所以讓我們試著盡快回到地面。」

魯道夫透露，他一說完飛機上瞬間變得非常安靜，「你可以聽到一根針掉落在地上的聲音，我想每個乘客都愣了至少1、2分鐘。」後來飛機在魏爾康姆（Welkom）緊急迫降，不過工程師拆卸了飛機以後，始終沒有發現眼鏡蛇的蹤跡。

魯道夫冷靜、專業的判斷，讓飛機上所有人都平安落地，因此被譽為「英雄」，南非民航局局長柯薩（Poppy Khosa）也稱讚，魯道夫擁有非常出色的飛行技術，「他拯救了機上所有人的生命。」不過他本人相當謙虛，認為自己做的事並無特別之處，「我的乘客也同樣保持冷靜。」